【分秒在握】亂局場合翩翩起舞

第4場出馬10匹不算多，但就相當均勢，牌面馬各有疑點之一，上仗輸得較遠的「競駿翩翩」，今次由谷轉田直路較多時間追趕，延遲報名時段加入後，絕對有機會反敗為勝還盅而回。

新勝而臨的「年年友福」，上仗突如其來爆41倍冷W，水準能否保持有疑問；「佐治勇駒」轉投伍廐已3度獲季軍而未勝，今次扳配潘頓，但就增程初跑一哩；「霹靂神龍」入Q後連續兩仗表現令人失望，進度能否及時配合是個謎，各匹機會馬都有問號，因此不如一博「競駿翩翩」。

「競駿翩翩」前仗贏過谷草一哩，今次出爭田草1600米毋須考慮長力問題。另外，此駒上季及今季皆曾贏過田草1400米，雖然今次由谷轉田，但並無場地適應的疑問。餘下來最令人擔心的，或許會是上仗於谷中一哩跑第9輸14.5個馬位的賽績，不過只要看過此駒上仗的競逐過程，或許這方面的擔心可以大大減低。

上仗「競駿翩翩」出閘被撞，到中段開始發力之際，則在馬林中勒避收慢，之後在入直路彎時，又再次被擠收慢，入到直路大勢已去，蔡明紹已無甚催策，因此輸得遠根本不能作準。今次原裝人馬轉場再臨，以季內曾勝「晴王」的賽績，在四班當然夠爭。

■長風

第4場 2競駿翩翩 4年年友福

6佐治勇駒 1得勝多