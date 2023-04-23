下季加獎金共9,400萬 打吡上調至2,600萬！

馬會宣布，提高2023/2024年度馬季賽事獎金，來季香港本地賽事總獎金將較本季增加9,400萬元，增幅達8%，各班次賽事的獎金，以及4歲馬經典賽事系列的總獎金均會有所增加。

連同特別獎金在內，來季香港本地賽事總獎金將增加至13.8億元，此數字尚未包括香港國際賽事及冠軍賽馬日舉行的合共7項一級賽，以及其他一級、二級及三級賽的獎金。

來季由新馬賽至第一班各班次賽事的獎金，其中新馬賽獎金調高8%至95萬港元，而1600米或以上第一班賽事的奬金，則會增至407.5萬元，升幅為7.2%。

來季4歲馬經典賽事系列尾關香港打吡大賽的總獎金，將增加200萬港元至2,600萬元，其餘兩關香港經典一哩賽及香港經典盃的總獎金，則各增加100萬元至1,300萬元。

連同下季的賽事獎金增加，香港賽事的獎金在過去10年間，提升了近100%。此外，在2023/2024年度馬季，1600米及以上的第一班至第三班賽事獎金，繼續比途程較短的同一班次賽事獎金高10%，而百萬挑戰盃系列的總獎金，則會增加50萬元至150萬港元，即冠軍、亞軍及季軍馬匹將分別獲得100萬元、35萬元及15萬元。