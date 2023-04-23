【戰況R4】佐治勇駒終於贏 馬主多謝晒兩位練馬師！

跑咗21仗未勝的「佐治勇駒」，近期由賢廐轉伍廐，今日首次增程跑1600米，即刻贏到！呢隻處女馬今日熱到2.3倍大熱，沿途留到包尾，步速亦唔算快，但潘頓好淡定，入到直路才施施然拉出外欄衝，結果加速力好勁，一路撲上輕勝亞軍「得勝多」及季軍「競駿翩翩」，跑咗3季馬主終於有得拉頭馬，幕後好開心呀~

「佐治勇駒」馬主李嘉俊說，愛駒之前跑法比較被動，陣上表現好緊張同好大汗，但慶幸傷患唔多，蘇偉賢保養隻馬好好，當然伍鵬志都有功勞，練者同佢講話「佐治勇駒」依家可以增程跑一哩，今場贏馬上三班，部署再彈性少少。

贏到31W嘅伍鵬志，賽後話佢本身唔係一早plan呢隻馬匆出，佢話潘頓無馬跑，建議佢不如增程跑1600米，而佢話本身都有諗增程，但之前一直1400米都跑得好，如今終於在合適時間增程，結果今場終於贏到。佢話隻馬加盟後首仗已經交出好快拉士，已經覺得隻馬唔差，所以都想盡快為馬主交代，依家隻馬贏到，相信升上三班孭輕磅仲有機會，而佢話都可能試吓谷草同更長路程。

第4場賽果：6-1-2-4

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.6)

二重彩賽果：6-1(最後賠率18)