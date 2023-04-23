【戰況R10】打吡遺材賽！4歲馬尾場包三甲！

今日尾場二班田草1800米，大熱門係4歲馬「知足常樂」、次熱門都係4歲馬「直線力山」，第3熱著綠格落到6.1倍的「魅力知遇」，一樣係同齡馬，結果3隻今屆打吡落敗馬，今場包辦三重彩呀。是場早段「龍船狀元」唔放，布文騎住「知足常樂」焗住放頭，結果去到最後200米力度開始減弱，只得第2咋，反而轉柏廐贏過1W的「直線力山」，上次打吡攝內欄追得唔順，今日何澤堯拉出外欄衝爆發力極強，輕鬆大勝逾3馬位，騎者今日起孖頭馬升到67W，已經平咗自己個人單季最佳紀錄了，至於「魅力知遇」潘頓就留到包尾轉大彎追上第3。

食出尾胡贏到37W的方嘉柏，賽後真係開心到暈，又振臂又同人攬，唔知仲以為佢贏打吡添呀！方仔之後話打吡嗰場冇咩步速，大部分對手都係同一個位置，「直線力山」都係其中之一，雖然贏唔到打吡有遺憾，但今場「直線力山」贏馬姿態好，證明本身有能力，季內都會繼續出賽，但係都要睇番加分幅度再作部署，相信「直線力山」都會係一匹前景唔錯嘅賽駒。

第10場賽果：12-7-9-1

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.6)

二重彩賽果：12-7(最後賠率16)