【賽後報告】潘頓：加非凡唔夠氣 建議下次縮程

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，何澤堯（「黑桃火箭」）表示，坐騎於早段及中段沿途走勢令人滿意，但在直路上對催策毫無反應，表現令人十分失望。練馬師方嘉柏告知小組，他認為「黑桃火箭」未能應付在全天候跑道上作賽，而該駒過往唯一一次在全天候跑道上作賽時同樣表現令人失望。他表示，他將於該駒下仗出賽前讓牠嘗試佩戴不同配備，並嘗試讓牠下仗在草地上作賽。獸醫於賽後立即檢查「信心之選」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第3場：「吉吉利高」氣管內有很多血。「連連勝利」心律不正常。被查詢有關「花好月盈」的表現時，潘頓表示，坐騎出閘笨拙，其後走勢一直欠強勁。他又說，他於賽後對坐騎的動作有一些疑慮。練馬師黎昭昇表示，「花好月盈」在是日賽前的狀態令他滿意，他賽前告知馬主預期該駒將表現良佳。他說，他未能於賽後立即就「花好月盈」令人失望的表現提供解釋。

第4場：「塑料輝煌」氣管內有很多痰。

第5場：接近300米處時，「旋里多彩」在「我為您」與「豐彩華庭」（黎海榮）之間受擠迫之際收慢，而「豐彩華庭」於轉直路彎時及直路早段嚴重受困，繼而移至「牛皇頭」外側以望空。小組嚴厲譴責黎海榮。「鑽石寶寶」氣管內有很多血。

第6場：「旋風飛影」氣管內有很多血。被查詢有關「晶晶日上」是日居於較後的位置競跑時，潘頓確認，他獲指示盡可能試圖讓坐騎佔取領先馬匹之後有遮擋的前列位置。他又說，坐騎於開閘時未能展現足夠前速以保持居於較前位置，他因而於早段須將坐騎在馬群之後切入，導致坐騎居於較他所願為後的位置。他又說，坐騎於中段居於「旋風飛影」正後方之際略為搶口，直路上在催策下以勁勢衝刺。練馬師容天鵬確認他發出的策騎指示。

第7場：被查詢有關「加非凡」的表現時，潘頓表示，他認為坐騎未能應付是日的1400米途程，他向馬主及練馬師建議，讓坐騎下仗縮程角逐。

第8場：賽後，蘇兆輝（「勇敢夢想」）報告，坐騎的動作於最後200米變得短促。獸醫於賽後立即檢查「勇敢夢想」，內窺鏡檢查發現該駒的氣管內有很多痰。

第9場：被查詢有關「美麗喝采」的進步表現時，練馬師韋達告知小組，此駒上仗於3月29日在沙田出賽時在濕慢的全天候跑道上競跑時耗力太多，當時此駒自外檔出閘後騎師須消耗此駒一些氣力以取得領先位置，早段被「爽快」碰撞後跑來搶口。他續說，他將此駒是日的進步表現歸因於此駒於陣上能夠在領先馬匹之後取得遮擋，走勢良佳，因而得以於末段以勁勢衝刺。

第10場：「魅力知遇」在直路上在催策下內閃，接近200米處時其騎師潘頓須停止催策及修正坐騎。賽後，蔡明紹（「龍船狀元」）報告，他曾打算讓坐騎保持領先，但「知足常樂」於早段移至坐騎外側及走勢較佳，他遂選擇讓「知足常樂」切入內欄領放，然後將坐騎置於該駒外側。他又說，坐騎於早段在領放下受追迫，在直路上在催策下未能以勁勢衝刺。