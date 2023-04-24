究竟告東尼尋朝派咗邊15駒違規出大圈？

尋日賽後報告關於賽事就冇咩特別，因為無人罰停賽，但有單一般事項就幾有趣，就係競賽小組話告東尼違反馬會發出的正當指令，事緣佢尋朝安排旗下15駒出大圈進行操練，而馬會因天氣持續有雨，為適當保養全天候跑道以充分準備尋日賽事，曾發出指令限制每名練馬師僅可安排3駒使用全天候跑道進行操練，最終馬會因為告東尼季內第2次違規以及故意違反指令後，判佢罰款10萬元。

不過，對於今次罰款，告東尼就話早已預計到，但佢話周日一向係佢馬房重要課期，尋朝快跳嘅馬大部分將於今個禮拜三同禮拜日上陣，當中包括入選角逐冠軍一哩賽嘅「加州星球」及「美麗同享」，呢批馬唔可以少咗呢課操練，因此即使尋朝有限制，佢依然派15駒出大圈快跳。

咁究竟尋朝告東尼安排咗咩馬出大圈呢？就係周三谷戰6匹參戰馬「綫路菁英」、「電路七號」、「當年情」、「美麗邂逅」、「加州得力」及「時時滿意」，其餘就係「加州星球」、「美麗同享」、「中華盛景」、「八駿笑昇」、「加州一寶」、「天寅合一」、「桃花盛」、「狀元及第」及「電路九號」。