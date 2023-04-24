經濟復常 馬會南非繼續高價搜羅ISG

馬會繼1月喺開普敦精選週歲馬拍賣會，以全場最高價380萬南非蘭特(約175萬港元)，購入南非冠軍種馬Gimmethegreenlight子嗣後，日前喺National Yearling Sale再度出手，透過當地馬販Justin Vermaak，又以全場最高價嘅240萬南非蘭特(約110萬港元)，購入Lot.158出自「民族英雄」(Vercingetorix)之棗色雄馬。

雖然呢兩匹周歲馬，要到2025年嘅香港國際馬匹拍會先至亮相，不過香港賽馬會喺呢兩年嘅南非拍賣會都有出手，而嚟緊6月30日舉行嘅香港國際馬匹拍賣會，將會有3匹由Justin Vermaak經手入貨馬匹，亦係在去年拍賣會之後，再次恢復有南非ISG用作公開競投。

畢竟南非馬匹運送較為轉折，即使馬價較平，亦難以成為主流市場，而近年自南非來港之ISG，大都無疾而終，2020年度嘅「紅寶金堅」與「馬上喝采」，從未上名已經退役，而對上一匹於2021年唯一用作競投之南非ISG「威武駿駒」，更係未跑已經退役，且看今年來港3匹南非ISG，能否帶來一番新景象。