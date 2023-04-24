【蹄聲妙影】練馬師搭巴士 見到勿擾

隨著社會全面復常，多條賽馬日接載馬會員工往來馬場嘅接駁巴士路線，俗稱「走難巴」仍然維持服務，員工梗係拍爛手掌，餐廳阿姐話唔使喺大學站同啲嫌路短嘅「黑的」鬥氣，細胞都死少啲，返工時間亦穩定咗，絕對係德政，同時好多大巴司機亦讚馬會冇cancel「走難巴」，畀佢哋繼續有得搵食，促進行內就業機會。

此外，睇嚟主題樂園未必滿足到遊客慾望，原來大陸好多人喺微信關注馬會啲宣傳post，都話好想入馬場感受賽馬氣氛，早輪東星返大陸拜山，好多親戚都問東星點樣搭車入馬場，可見賽馬日已成為遊客打卡熱點，睇嚟馬會不妨諗吓計仔，喺交通上如何方便遊客入馬場，喺關口增設直通巴士路線亦未嘗不可。

講開搭巴士，咪以為騎練唔會搭，尤其跑快活谷，有位練馬師經常唔揸車，走去巴士站排隊，據知佢嫌紅隧塞車，耷Blake耷到暈，加上多馬主電話要覆，驚撳撳吓手機炒車，反而坐喺巴士挨住窗口位他他條條覆WhatsApp舒服好多，又可閉目養神，思考吓人生，但馬迷們發現佢的話，都係唔好打擾佢喇！

初步提供:

第3場8「日新月著」

第8場2「飛凡」

■東星