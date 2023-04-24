【分分制勝】阿根廷自購馬轉場出擊 告仔「當年」耍家

剛周日沙田尾場賽事，由3匹4歲馬「直線力山」、「知足常樂」及「魅力知遇」包辦三甲，3駒雖失意於打吡大賽，但重返二班即盡顯競爭能力，當然4歲馬進步空間較大，季尾階段遇上較年長對手，容易取得甜頭。

第6場三班1800米，韓國馬事會錦標，「當年情」早前目標覷準4歲馬系列大賽，結果牠於香港經典一哩賽及香港經典盃都只跑第10名，進度上不及同齡對手。話雖如此，此駒在經典盃一役，在高速下完成，能夠拍住「開心寶貝」及「彩虹千里」同到，後兩駒其後回師三班賽，均可闖入三甲，伸算彼此實力相若，「當年情」目前降至77分，絕對有利可圖。

「當年情」今仗轉爭跑馬地，來意不善。翻查資料，由告東尼訓練的阿根廷自購馬「幸運日」及「加州之光」，初跑谷草一役都可躋身前兩名，剛巧兩駒在田草都毫無速度，但轉場上陣卻交出上乘的均速威力，至於「當年情」於去年11月尾曾試谷閘，走位2 2 2 3，更能與場地好手「安遇」齊齊過終點，擺前走亦具威力。但無論如何，今仗起用冠軍騎師潘頓，正是馬主團體成員的主要殺手，配合內檔，大大提高捧盃機會，值得關注。

■明治朗