【賽馬以外】直線抽擊！希斯頂得住嗎？

好多人都話今年香港打吡大賽步速太慢，頭馬時間只係2分02秒78，水準未必太高。不過，暫時睇番呢批打吡參戰馬翌仗演出，又唔算差喎，第9名嘅「安遇」再出贏咗場二班谷草1650米，至於同樣喺打吡三甲不入嘅「直線力山」、「知足常樂」同埋「魅力知遇」，尋日喺尾場二班田草1800米包辦三甲，前駒更彈甩對手3個幾馬位，結合來港前曾於澳洲贏三級賽，相信日後應該都係一匹前景唔錯嘅頂班中長途馬。

不過，見到「直線力山」尋日咁精彩嘅演出，唔知希斯會諗乜呢？呢匹4歲澳洲自購馬，來港時交畀希斯訓練，睇到外地賽績4戰2冠1亞1季，又贏過1600米三級賽，來港前最後一仗出戰2000米G3柏加碟得第3名，一睇就知想買返嚟跑打吡，而希斯亦對呢匹馬充滿期望，來港初期已經由潘頓操，頭兩課試閘亦由潘頓考驗，結果元旦日初出跑田草1400米被捧成5.8倍熱門，由潘頓策騎只得第7名。不過，即時初出表現平平，希斯當時仍對「直線力山」抱有極大期望，仲曾經講過想潘頓可以幫佢策騎此駒出戰打吡大賽，但其後跑咗兩場田草1600米，名次都係雙位數，幕後決定轉倉交畀方嘉柏訓練，相隔只係21日就增程跑田草1800米，立即輕取對手個幾馬位，然後喺打吡受制於慢步速追至第5名，尋日跑返二班賽就大勝對手，證明希斯當初對呢隻馬有寄望，絕對合理，只係依家喺第二個馬房大放異彩遮……

講真，好似「直線力山」呢啲例子，已經唔係第1次發生，好似周日將會角逐冠軍一哩賽嘅「美麗同享」，最初都係由希斯訓練，跑咗兩次輸晒，點知呢兩季去咗告東尼馬房，合共取得5冠3亞2季，贏咗兩場三級賽，今季亦長期喺分級賽跑近，現評118分。至於何良目前廐內評分最高嘅「包裝大獎」，都係由希斯轉過嚟，結果贏咗5場。

作為殿堂級練馬師，希斯當初回歸香港，唔少人甚至馬會高層都應該覺得佢可以頂替當時退休嘅大摩，事實係點？依家大家都有答案。再睇吓依家希廐陣容，就有52駒，最高分係98分嘅「緊張大師」，即係話廐內並無一駒超過100分，點解會係咁？值得好好諗諗。

■山無陵