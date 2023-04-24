特別獎金500萬！金鑽貴人周日爭3冠短途王！

今年的富衛保險冠軍賽馬日定於週日（4月30日）在沙田舉行，今季表現出眾的「金鑽貴人」將於當日角逐主席短途獎1200米一級賽，力求再創佳績，與3匹一代短途名駒看齊。

「金鑽貴人」今季已攻下香港速度系列3關賽事的首兩關，旋即晉身香港短途精英行列。倘若牠於週日能在潘頓胯下奏凱，除了可獲得高達1,140萬港元的頭馬獎金外，更可贏得500萬港元的特別獎金。

潘頓說︰「如果能夠達至此佳績，絕對會是一件美事，我相信馬主定會十分高興。」

歷來只有3匹短途名駒成功奪得香港速度系列特別獎金，分別是「活力先生」（1995/1996年度）、「喜勁寶」（2002/2003年度）及「精英大師」（2003/2004、2004/2005年度）。「金鑽貴人」今季已摘下百週年紀念短途盃1200米一級賽及女皇銀禧紀念盃1400米一級賽的桂冠，倘能於週日一戰再下一城，連同特別獎金，將可獲得合共1,640萬港元的豐厚獎金。

潘頓說：「『金鑽貴人』備戰進度理想，步姿暢順，在晨操時做到我們的要求。今仗看來適合牠發揮，但願牠抽得好檔位，但更重要的是能出閘俐落。」

現時在港評分達130分的「金鑽貴人」今季8戰6勝，其中近4仗更是取得全勝，包括先後攻下兩項一級賽，但此駒不時會出現慢閘情況。

潘頓說：「馬兒出閘稍欠俐落，上仗便未能完全把握出閘的一刻，希望牠今仗不會重蹈覆轍。」

這匹由文家良訓練的4歲馬已報名6月在日本東京舉行的安田紀念賽1600米一級賽，而牠迄今未曾角逐超逾1400米的途程。

「金鑽貴人」上仗角逐短途錦標1200米二級賽，最終以一個馬位之先擊敗2021/2022年度最佳短途馬「福逸」掄元，而「八仟師」則跑獲季軍。賽後「金鑽貴人」在沙田進行的每課快操，均由潘頓策騎。

潘頓說：「馬兒上仗跑得相當出色，我非常滿意牠的表現。今仗牠將與對手平磅作賽，對我們來說當然更為有利。」

這匹4歲新星今早在潘頓胯下進行草地快操，在沙田的對面直路上與廄侶「安遇」拍跳800米，締速51.5秒（分段時間28.5秒及23秒）。