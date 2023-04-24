【頭馬加分】呢座山贏得咁誇 賽後加雙位數！

昨日10場泥草日賽，頭馬加分最多係尾場「直線力山」，此匹早前由希廐轉投柏廐之4歲馬，近3戰取下第2捷，剛剛更是贏得極輕鬆，賽後評磅員重手加10分好正常，現時為94分，下次再爭二班唔使孭重磅，再捷機會甚高，再預計此匹質素甚佳盛年馬，日後可在分級賽爭雄。

羅廐昨日3W之中，「年少有威」泥地帶到加9分係全日次多，最新評80分仍留在三班，但食飽後可能隔一隔紗先郁手。「爽快」自購馬已完全適應水土，贏得易加7分上到84分，潛力未盡好馬再爭泥草都夠贏。至於「大眾勝利」雖贏得險只加5分，但差不多由包尾追上來，上三班再跑正宗泥地都咪輕視。

另外，轉伍廐終於出頭的「佐治勇駒」，今次加7分升到61分，不過昨日贏慢步速賽事、對手又非突出，用潘頓跑啱晒大勝，升回三班宜睇一仗先。

昨日各場頭馬加分幅度及最新評分：

爽快 84+7

藍海鐵騎 48+5

海豚星 53+5

佐治勇駒 61+7

大眾勝利 62+5

年少有威 80+9

馬林 58+6

夢巴黎 69+5

美麗喝采 68+6

直線力山 94+10