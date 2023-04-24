【合作3駒】潘黎呢期又玩一家親？！

所謂「身體最誠實」，潘頓今季暑期時已「派出」太太Nicole人盯人黐實黎昭昇未婚妻莊倩，如此着意開闢黎廐線路，就知潘頓好重視此位新西蘭冠軍級練馬師，到近期潘頓終取得回報，不停靠黎廐交出頭馬，兩人合作至今已有13W，單單4月便有「浪漫老撾」、「敏捷神駒」、「紅逸舍」及「怡勁力」取4W，而上周三「怡勁力」影頭馬相，又見到莊倩同Nicole一齊孖住現身，睇來潘頓、黎昭昇合作只會愈來愈緊密，頭馬陸續有來！

今次周中谷草賽事，潘頓與黎昭昇就再合作3駒，全部都係餐士面！先講第4場新勝的「浪漫老撾」，上次田草1400米，最後200米加速力遠勝四班馬，結果大勝2個半馬位，潘頓首次主策即交出強勁威力，今留在四班縱然轉爭谷草一哩，也大有機會連捷。

第5場「飛行棋」3歲馬跑了3仗得亞季軍各一，就是與頭馬無緣，但上次增程跑谷草1200米，排8檔礙於際遇，取位又入又出仍可後上得第4，過終點餘勢極佳。上仗賽後雖然驗出有喘鳴，但之後檢驗合格及試課大閘跑第5名不俗，潘頓再騎誓要拚個明白。

尚有第8場3歲自購馬「四季醒」，初出跑谷草即與「巴薩諾瓦」串Q，轉急彎走勢順暢，再出轉跑沙田直路賽則跑第4，今次重返跑馬地，有力出頭！