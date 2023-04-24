【容廐過關纜躉】小霸王樂仔又外送頭馬？

容天鵬今季表現穩定，而且出擊線路清晰，季內所得24W，倚重潘頓11W及周俊樂奪10W，此兩位愛將已經包辦21W，雖然今期少了與潘頓合作，但安排周俊樂再次夥拍「小霸王」衝擊4連勝，必視為出擊主力，同時有「又享耆成」及「星河小子」等配合出擊而來，數胡本錢濃厚。

周俊樂近季積極開拓支持，騎者深得容天鵬器重，今季合作頻頻有火花，由「潮州大兄」攜手開齋，再有「時尚歡欣」炮製季內目前最冷143倍W，還有「多多配合」造就容天鵬從練第300W，樂仔已成為容天鵬愛將。今次列陣第7場的「小霸王」，人馬一口氣3連勝，為練者帶來難忘時刻，招牌馬今回再於谷草1200米勝途出擊，決心再贏。此駒自從贏馬開竅後，之後兩戰贏馬姿態俱輕鬆，上次更以超強後勁收韁贏「一舖縱橫」，今回初升三班僅負120磅，必然全力以赴。

其餘容廐戰駒中，主要由兩位外籍好手操刀，其中「又享耆成」由布文接棒，騎者季內曾為容廐「博愛先鋒」贏馬，憧憬「又享耆成」季內6戰四班賽次次跑近，及上季於谷草一哩取得3連勝之驕人戰績，今重返五班再攻首本路程，復現有利形勢，配布文勝算提升。

希威森則策騎第3場「天時明駒」及第4場「星河小子」，騎者與容天鵬合作也曾兩度上名。「天時明駒」雖然田草4戰全負，但熱身充足突然轉場初跑谷草，同父馬有不少谷草能手，要提防。「星河小子」本身均速擅放宜採取主動，跑法正合希威森發揮，又看看騎者能否把握機會，與容天鵬綻放火花，交出寶貴頭馬。