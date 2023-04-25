【馬場第一攝】布文幫唔到手 換火車潘都掂

沈集成馬房連續4個賽事日有頭馬進帳，戰鬥力長期處於高峰狀態，明晚又有叫胡馬在手，派4駒上陣包括第3場四班1200米「想見你」，第6場三班1800米「躡景追飛」，第8場三班1000米「風雷電」及第9場二班1200米「艮志騰雲」。

第6場「躡景追飛」在四班執咗3W，今勻首次上三班孭輕磅出戰，相信馬兒實力一樣可應付，埋門操練例課無缺，狀態穩定進步，基本無上可挑剔，朝早往內圈踱步完畢行返馬房途中，亦有搏殺動態出現，成哥在烽火台頂樓督操後，再到機坪搵主轡的潘明輝開會密斟5分鐘，鏡頭矚目，火車潘心知呢件筍嘢，難得布文造唔到磅，也未知下次仲有無份騎，實同你盡砌!

第8場「風雷電」受腳患影響抖咗14個月，健康復常後近課操練有序，試閘表現有唔錯走勢，相信練者花費咁多心機落去必有盤算，始終是賽績優秀馬匹，上季4戰谷中1000米得2冠1亞1殿未甩過獎金，可望跑番出本身應有水準，要在三班贏馬無難度。

早餐料:

第6場:12「躡景追飛」

第8場:5「風雷電」

第9場:3「艮志騰雲」

■阿藍