【分分制勝】轉場兼增程 破格分子使乜驚？

「浪漫老撾」上場收韁輕勝，只加8分非常着數。

第4場四班1650米，「浪漫老撾」新勝田草1400米，今次卻報爭谷草1650米，部署比較特別。翻查近季資料，贏完田草1400米之馬，翌仗於谷草一哩再下一城，只得呂廐「超好日子」可以做得到，該駒上季曾兩次勝後轉場兼增程得手，更成功衝過100分關口，似乎破格分子才能克服阻力。

「浪漫老撾」今季4次出賽，最初逐少逐少進步，直到剛戰初配潘頓，即交出截然不同的追勢，以兩個半馬位彈甩亞軍「健康之星」，後駒剛周日再度入圍，反映賽事水準不低。再看「浪漫老撾」贏馬姿態，留力至最後300米才望空催策，200米處潘頓連打6鞭，100米奠定勝局，50米按韁減速，其他對手完全沒有招架之力，勝後僅加區區8分，毫無阻力。

另外，「浪漫老撾」出自父系Pins，同父馬在港跑谷草一哩，合共累積20W之多，路程適應性不必猜疑，況且今仗快馬不多，或是鬥變速的場合，對這匹4歲馬而言較易應付。同主綵衣如「威爾頓」、「再領風騷」、「絕塵」及「幸福老撾」經常搏開就搏，屬戰意鮮明一族，「浪漫老撾」贏完狀態更覺勇銳，絕對可信。

■明治朗