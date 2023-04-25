方仔返番嚟！今期做唔做到練馬師王？

方嘉柏踏入4月發動猛烈攻勢，連同剛周日「直線力山」食尾胡，本月累積8W成為贏馬最多練馬師，黑夜之神周三晚返回跑馬地主場威力更強，月初谷草夜賽柏廐曾食出大四喜，今戰派出「天分高」及「聰明導彈」等分利分子，有望再傳捷報。

經過季中表現較為沉寂，方嘉柏季尾攻勢復現，除了何澤堯獲委以重任外，其餘配搭彈性部署極具效率，單就本月所得8W，何澤堯贏3W之外，其餘頭馬由布文、巴度、霍宏聲，陳嘉熙與嘉里攤分，巧合周三晚這5位騎師都有為柏廐效力。

當中巴度第5場策騎「天分高」，本月初方嘉柏勝出「國士無雙」，終於為騎練今季合作帶來零的突破，「天分高」今季出賽9次都未能上名，屢敗屢戰表現未算太亮麗，人馬於谷草兩度合作一再有接近走勢，回配巴度既有針對性部署，交代心態明顯。

布文首次策騎第4場的「聰明導彈」，此駒去季曾於三班兩勝谷草一哩，如今評分大幅下調可降至四班大佔便宜，重返勝途志在必得。尚有方嘉柏頻頻向嘉里雪中送炭，第7場的「銀進」上仗已由騎者接手，但受制於不利檔位，尚且輸得接近，今仗檔利隨時現身。

此外，方家軍今次尚有班德禮加入出擊行列，再為早前於谷草爆冷之「巴薩諾瓦」效力，經過上場田草敗績洗底，重返谷戰改攻尾場1200米，騎者剛戰起孖手風順，配合方嘉柏之強勢出擊，說不定又會再次擦出火花，再添進帳。