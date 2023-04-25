【練馬師王】兩大班霸倉口不宜沾手

剛周日沙田「練馬師王」，蔡約翰與羅富全兩師徒大鬥法，不過前者連場出擊卻無一取勝，相反羅富全先後以「爽快」、「大眾勝利」及「年少有威」大演帽子戲法，尾段再有「以戰得勝」及「知足常樂」入Q，最終累積48分，今季第8次封王，同時亦進一步威脅師傅蔡約翰的榜首地位。

來到本月最後一期谷戰，羅富全有6駒列陣，其中兩場安排雙龍出海，不過第6場「天駟」與「皇寶」都屬久沉分子，搶分能力有限 ；而尾場「駿馬風采」及「伊臣」則路合態勇，可惜要面對當銳3歲馬「嫡愛心」，要贏殊不容易。至於蔡約翰即使有「嫡愛心」穩守尾門，但同晚另外3駒只是邊線分子，難以配合起孖，換言之，兩大班霸倉口都不宜沾手捧場。

另邊廂，黎昭昇剛周日田戰連場吃悶棍，「亞洲力量」、「花好月盈」及「加非凡」均被捧成熱門，結果全數三甲不入，連同4歲精銳「敏捷神駒」亦只得梗頸四，與對上一次夜賽出兩駒全勝的情況，頓成強烈對比。

今期谷戰，黎廐繼續屯駐重兵，當中3駒更倚重潘頓搏殺，為求向支持者交代，一定全力反擊。第4場「浪漫老撾」上場田草1400米收韁贏馬，姿態大把在手，計締速亦是當日同程賽事中最快，能力超級，轉爭級數次一皮的谷草賽事，勝算更高。

第5場「飛行棋」及第8場「四季醒」剛戰配潘頓熱灶而回，原裝人馬再來，當然不容再失，其中「飛行棋」上場只跑四班賽，但獨贏投注額卻高達1,142萬元，真正重飛下搏失。埋門戴交叉鼻箍試閘，出賽時卻除去此配件，試準必拚。

「練馬師王」開售賠率

1.黎昭昇 6.0倍

2.告東尼 4.25倍

3.羅富全 9.0倍

4.方嘉柏 10倍

5.容天鵬 11倍

6.大衛希斯 11倍

7.葉楚航 10倍

8.伍鵬志 13倍

9.呂健威 11倍

10.蔡約翰 14倍

11.賀 賢 28倍

12.韋 達 35倍

13.文家良 45倍

14.丁冠豪 45倍

15.蘇偉賢 40倍

16.何 良 60倍

21.其他練馬師(苗禮德/姚本輝/沈集成/高伯新/鄭俊偉徐雨石) 25倍