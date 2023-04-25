周三有望破個人單季頭馬紀錄 何澤堯點睇呢3隻？

何澤堯從騎至今在港已累積513場頭馬，這位32歲本地培育好手，今季至今已勝出67場，追平2019/2020年度馬季創下的個人單季頭馬紀錄，寫下新一頁指日可待，他說：「我只是盡我所能策騎每匹馬而已。」

何澤堯周三夥拍「精選威」出爭第3場四班1200米，他說：「我認為馬兒角逐四班賽較佳，不過牠的體型不算龐大，今仗要負較重磅會有點吃力。馬兒肯定具備實力，我認為有力一爭。」

提到第6場「天寅合一」，何澤堯說：「馬兒近況不俗，不過今仗爭勝不易。我會全力以赴，且看陣上際遇如何。如果我們有點運氣，出閘後能夠移入佔取好位，那就較為理想。」至於第7場「連連歡呼」，何澤堯說：「馬兒質素不錯，只是有時不夠專注，我們希望修正牠這個問題。不過有時馬匹需要時間讓心智成熟起來，我們要給牠們一些時間和耐性。」

此外，何澤堯周日將夥拍日本代表「野田小子」角逐女皇盃，他今晨策騎此駒操練後說：「『野田小子』熟悉香港環境，而且近績甚佳。牠上仗後小休，今仗狀態應有提升，我認為牠今仗甚具爭勝機會。不過，『浪漫勇士』不易應付，『吉典娜』也十分出色。」