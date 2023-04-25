【女皇盃】潘頓道出先見缺點 指另一匹日本馬更有冠軍相

日本代表「先見」周日夥拍潘頓出戰女皇盃，潘頓認為馬兒能否延續日本代表近年在該賽的佳績，將視乎陣上能否放鬆及穩定走勢。

「先見」迄今8戰5勝，擁有強勁加速力，但偶爾會有脾氣方面的問題。潘頓說說：「馬兒在競賽生涯中曾一再受傷患困擾，不過，牠的練馬師十分出色，而牠上仗在二級賽金虎賞的取勝姿態更是令人眼前一亮。據我所知，馬兒力量強勁，可能會搶口，而今仗參賽馬不多，希望屆時步速會適合牠發揮，而且必須讓牠放鬆來跑。馬兒實力仍未見頂，而且還在進步中，其評分在所有日本代表中並非最高，實力或許不及牠們，但現在看來狀態不俗。」

潘頓續說：「『先見』略為傾向搶口，日本團隊嘗試令牠在出閘後放鬆來跑。在一些賽事中，騎師早段甚至會讓馬兒落後尾二馬匹3至4個馬位，嘗試讓牠收慢放鬆，但牠仍然想搶口上前。因此，牠的唯一弱點是傾向搶口，屆時我會努力讓牠放鬆來跑，否則牠未必能交出好表現。」

潘頓認為今屆女皇盃的參賽馬實力相當不俗﹐他說：「今仗不會由一匹或兩三匹馬控制大局，雖然出馬較少，但各駒均甚具實力，另一日本代表『吉典娜』看來也甚具冠軍相。」

至於潘頓會策騎「金鑽貴人」出戰主席短途獎，他說：「牠近期狀態大勇，我只希望牠今仗能抽得好檔位，屆時出閘迅速，然後佔取好位，憑實力取得佳績。」