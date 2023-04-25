【波馬同樂】上仗敗於喘鳴 再搏飛行棋

大家好，今次揀了一場七國咁亂、超過3分之2參戰馬都具實力挑戰頭馬的場合，第5場四班1000米。「飛行棋」上場增程200米，初配潘頓大熱跑梗頸四，之後被獸醫證實患上喘鳴症，今重跑上名途程，潘一哥肯繼續騎，自然要再給予一次機會。

明知山有虎，偏向虎山行，明知第5場局勢殊不簡單，但正因如此，跑出的馬應該會有不俗分頭。「飛行棋」今季跑過3次，頭兩次先後由何澤堯和田泰安執韁，結果都能夠上名。上仗挑戰谷草1200米轉配潘頓成為大熱，結果出閘笨拙，沿途有擠碰下，最後追回一席第4，賽後潘頓報告未段發現馬有不妥，最後經獸醫檢查後，發現患有喘鳴症，要通過獸醫檢查才可再次出賽。麻煩多多，繼續配潘一哥，後上馬排10檔響不大，再博一次。

「勁無敵」上場初出茅廬，走勢極不規矩之下，最終由包尾後追一段，以第5名過終點。今次檔位內移，加上經過個多月的進步，賽前又試過泥閘，原班人馬有備而來，是時候捧場喇！

事隔兩星期又跑過，「天分高」今場繼續由巴度出策，上場11檔都能擺在前走，最後僅以1又4分3馬位負於「浪茄仔」跑第5，今次巴度繼續騎，檔位內移到5檔，只要出閘順利，不難有所作為。

四重彩方面，我會用6 、7做複膽，配腳除「天分高」外，還有今季首次交由蔡明紹操刀、放得出便叫胡上名的「輗多福」；路有專長、演出準繩的「銀河飛馬」；最後就是今季跑第14次依然未有交代、今場抽到黃金1檔的「電路七號」。祝大家好運。