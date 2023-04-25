【張基焦點】至尊高飛回氣再上

田泰安近期於跑馬地不乏佳作，今期他騎7駒上陣，亦獲得蔡約翰的支持，「至尊高飛」今次抖夠回師谷草1200米，隨時有不同演繹。另外，「巴薩諾瓦」前仗證明的確谷草較為耍家，況且1200米可能才是最佳路程，負輕磅要重視。「長發」近兩仗於谷草1200米追得好，今次工夫非常積極，可見真章。「天分高」正在不斷進步中，坐位望贏。

第7場三班1200米，「至尊高飛」即使本身體重達1,177磅，但似乎不太襟拚，跑得密往往影響陣上演出，剛戰只隔兩星期再出表現平平，因此今次刻意讓馬兒小休個多月，期間亦有試兩課大閘，埋門泥閘後上追勢算悅目，反映抖夠後觀感確有不同，始終前仗田草1200米不敵「勇敢夢想」算高水準賽績，今次抽9檔未必太大影響，要吼。

第9場二班1200米，「巴薩諾瓦」前仗谷草1000米留得住立即跑得好，剛戰則證明不太擅長田草，從外地賽績所見，應該跑1200米更合腳法，況且適應水土後，目前評分肯定不吃虧，今次只孭115磅有極大幫助，可以回復真身。

第3場四班1200米，「長發」來港後試田草及泥地閘走勢均差，反而在谷草出賽卻跑得不錯，近兩戰均追得好，今次賽前有試大閘，工夫非常積極，改用賀銘年執韁亦見決心，抽3檔可守好位，值得重視。

第5場四班1000米，「天分高」正在不斷進步中，方嘉柏曾試過不同跑法，證明擺前走效果一般，反而前仗留後追卻得第4名，同時證明半掩防沙眼罩有幫助，對手不算強，負輕磅可爭勝。