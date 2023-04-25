【進階選項】長發受騎有得衝

每匹馬都有其獨特個性，部分沙圈文靜，一落場競賽便心煩氣躁。部分大汗淋漓，落場跑卻清風送爽。有些馬匹則膽細心又細，騎得唔打得，另一類則愈騎愈起勁，當騎師抽鞭催策時立即增速，我們稱之為「受騎」。剛戰呂廐的「傳奇大師」，再一次在實戰顯得頗為受騎，今場輸在步速慢不利追，不過彎位時見希威森將身體挨向身旁潘頓借位就有點礙眼，賽後亦被董事警告。

今次賽事，第3場何廐「長發」亦是匹於實戰中已證明頗為受騎賽駒，每當騎師抽鞭即大步撲前。前仗初跑谷草1200米配梁家俊掟出外檔22秒87追回第7，上場用楊明綸排12檔，出閘時窒一窒步，直路再次掟出大外欄，結果末段22秒79追回第6，全場最快末段而只負於頭馬「福滿寶」個半馬位。賽前梁家俊替其試大閘但無跑，反而配上季內騎練合作較少的賀銘年，若大家不善忘的話，「後勁年」先係這位法國騎師第一綽號，今騎這匹「長發」排內檔起步，早段應可居中咬住靚位，阿年過頭重鞭亦唔簡單。

何良仍為達標努力，剛戰「夢巴黎」來投即勝兼捧盃省靚招牌，除「長發」外，第2場「必先生」亦是來投馬，且馬主更是合作良久。南非馬其實以其海外賽績睇，起步評73分根本合理，因為牠是贏過「黑艇」而負於「科美迪」等南非馬王級佳駟。奈何抵港後過了兩季仍未上名，評分跌到目前5字頭，上場轉何廐首戰，賽前潘頓試谷閘第2，實戰卻排11檔十分難跑，直路又掟出外欄蝕位，終點前見持續湧上。熱身後續配蘇兆輝，不過檔位卻大幅內移至最內檔，單憑這點足以收復上仗敗距，出頭機高。