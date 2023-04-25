【孖T孖住上】競駿光輝無花假

長風餐單：上仗步速正常屬假象

今次賽事採用最狹窄的C+3欄C+6彎賽道，無可避免排檔及跑法影響較大，加上近日天氣不穩，場地偏差可能更嚴重，前置馬或更有利。

第3口孖T兩關形勢不同，第6場亂局，第7場則有重心，頭關「競駿光輝」在港首3仗名次均為雙位數，以為又要長時間減分，誰不知上仗出爭田草1800米，居然能夠以99倍大冷身份放入第2輸不足一個馬位，而且察看步速實力無花假，縱使轉場兼馬房去向難推測，依然要作跟進。事實上，剛仗田草1800米步速看似正常，但當日多場賽事出現慢步速及慢時間，「競駿光輝」搶頭之下首1400米造出1分24秒5，比標準時間只慢3線，在當日而言已算甚快，與其一齊前領的馬匹無一入圍，而跑冠、季軍的「敏捷神駒」及「翔龍再現」則由走位雙位數追上，因此能夠搶頭獲亞的「競駿光輝」，絕對有跟進的必要。

梓忠餐單：皇帝返主場下聖旨

第1口孖T由兩場四班1200米組合而成，近期同班同程大熱門經常死火，近6匹只半數上名，揀馬膽時不妨注意所選馬匹是否可靠。

頭關「皇帝英明」今季兩勝谷草1200米，此程最有把握，剛戰轉跑田草兼排外檔表現未如理想，重返谷中強配布文，戰意鮮明，馬膽不作他想。配腳首選14戰此程得2W6P的「戰鬥英雄」，終等到落四班，陳嘉熙亦合拍。「飛躍精英」試閘頗有速度，姚本輝新馬今季表現有目共睹。

尾關充斥太多質新馬，不宜搵膽。「喜駿之星」今季贏四班同程，升三班連場敗仗，重返四班又叫胡了。「友心友型」路有專長，唯一頭馬由潘頓建功，人馬重逢必有所圖。「電訊飛車」連仗跑季殿軍演出算準，排靚檔勿忽視。「日新月著」同樣頻頻跑3、4名，對手有差池可代之而起。「長發」一而再追得好，換賀銘年蠢蠢欲動。