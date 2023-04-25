【三重彩地帶】試閘猛料又「勁」又「醒」

第5場四班1000米，「勁無敵」初出同程排11檔，出閘留後，沿途走規仍稚嫩，入直路時距前領馬約10個馬位，敗局已定，但末段竟如火車頭般勁勢追前，造最快末段追至只輸乘半，純粹質素使然。復課試泥閘，「勁無敵」起步稍慢，惟田泰安捉實仍撲前搶出，最終獲亞，跟「四季醒」已拋甩馬群，熱身後捲土重來，進至三甲乃最低期望，作為複膽勝任有餘。

今場不乏快馬，「天分高」5檔守二疊可攻可守，形勢不俗。「飛行棋」上場賽後被驗出患喘鳴症，這席殿軍評價保留，以之前兩場入位的表現計，四班難留，潘頓繼續效力仍可信賴。「威妙星」三班一籌莫展，四班生龍活虎，重返四班又可討價還價。「威馬先生」上場同程入位或多或少靠1檔之助，但減分多亦具反彈條件，惟今次9檔要考考希威森。

四季醒實力飛凡

第8場三班1000米，上文提到在試閘中贏「勁無敵」的「四季醒」，走勢一揮即就非常搶鏡，經上場田草直路賽增值後，重返前次入Q的谷草同程，可望貫注到底。「飛凡」上場在盲門直路賽獲殿有點驚喜，返回谷草強項自然更有把握，重配贏馬拍檔布文，似想挑戰評分新高。今場策略用「四季醒」及「飛凡」作複式雙膽。

「加州得力」後上型非鍾易禮所能駕馭，告仔寧棄7磅優惠，也用回大徒弟蔡明紹，心意可知。「八心八箭」至今跑得最差一仗就是谷草，但同父馬卻以谷績最佳，勿因一場之失而太快批死。「天火同人」同程1檔兩戰獲冠季，「人和家興」則是今場唯一造56秒內，兩駒均有能力爭一席。■海東