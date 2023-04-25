【J臣研究所】銀進賽績水準超級

日前「蟲草成名」轉倉到呂健威旗下，本來呢匹馬今季未見太大進步，轉倉都無可厚非，但喺一級賽前夕都要拉倉，筆者真係睇咁多年賽馬都未見過，至於內裏原因，筆者當然不清楚，但可能或多或少都同一山不能藏二虎有關。「蟲草成名」轉倉後，高伯新馬房就只剩30駒，雖然說高廐養馬量少也未試過不達標，但以現時只得8W嚟睇，今季要畢業似乎不太樂觀。

周三賽事先睇第7場，「銀進」一連兩場看似輸得遠，但前仗1400米不合發揮，上場則遇上強組兼慢步速，落敗的確有充足藉口。睇番之前於谷草1200米不敵「嫡愛心」，卻跑贏再出即贏嘅「喜蓮勇感」，這個強組亞軍放在今場超晒班。由於配嘉里執韁肯定換到分頭，只要直路搵到位衝，基本上係超值投注。「至尊高飛」谷草轉彎路程肯定好，睇埋上周嗰課大閘，隻馬落腳愈來愈慢，若然今場搏輸可能會試1400米，先吼實。「小霸王」3連捷銳氣正盛，惟水準要挑戰三班有難度。「多利神駒」轉倉後漸有進步，埋門大閘表現不差，也拖一票。

第9場馬膽一定係「嫡愛心」，上場轉沙田快時間力迫「維港智能」，馬匹進步幅度大，回到主場排靚檔應冇對手。「心之行」評分長期有利，可博位置。「巴薩諾瓦」可能谷草短直路更合衝刺。「伊臣」如非跑了場1600米，進度可能比現時好，季尾回勇要睇實。「星耀王者」好難捉摸，水準飄忽只宜拖腳。