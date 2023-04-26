【分秒在握】反覆試準闖新境界

第3場看似幾匹新近降班馬佔上風，尤其係配潘頓的「友心友型」排1檔，相信會更受追捧，不過一再試準後勁的「日新月著」亦不能看輕，今次初配蔡明紹，排4檔更毋須留得太後追趕。

當然論賽績，「友心友型」不能看輕，畢竟季內連番在三班賽跑近甚至入位，上仗回落至四班先跑一仗無甚根據的泥地，減多兩分之後，今次終於回師谷草，但用到潘頓如此高調，又是否馬房作風呢？

「日新月著」上季到港，首仗以99倍大冷身份在田草直路賽殺入第2，反映有一定作戰能力。來到今季轉4歲，表現更趨穩定，但就一直近而未勝，究竟係實力見盡，還是未獲之神眷顧呢？在筆者看來，此駒具一定作戰能力，在四班只要形勢配合，必然有機會取勝。

就以「日新月著」最近兩次出爭谷草1200米為例子，首次配霍宏聲排在10檔，早段自然收慢希望切入，誰不知收慢是真，切入是假，於是乎全程走三疊，蝕盡腳程居然亦追回第3只負半馬位。到了前仗人馬再爭同程，結果排8檔之下，又一次遇上慢步速，結果又係後上不及跑殿軍。此駒一連兩仗於谷草1200米交出22秒7及22秒2衝刺，可以話相當不俗。

上仗「日新月著」轉爭田草1200米搶頭，在截然不同的跑法下居然亦頂到第4，試前試後試到準，換上蔡明紹排4檔，未交代馬還會有保留？

■長風

第3場 8日新月著 6電訊飛車

10長發 4友心友型