【場地點樣】谷草最窄C＋3欄夜賽掛牌「好地」

4月份最後一期夜賽，將於今晚舉行，9場草地賽事，以C＋3欄賽道進行角逐，就今晨勘察場地之後，暫掛牌為「好地」，度地儀指數為2.71，頭場開跑時間為晚上6時45分。

雖然連日天色陰暗時有細雨，而天文台亦預測緊接住嘅幾日，都會有驟雨同雷暴，唯獨今日跑馬天公造美，今朝部分時間更有陽光出現，即使全日預測大致多雲，但沒布雨量影響下，今晚場地仍屬理想狀況，甚至大有可能愈跑愈快。

今期分屬季內第6次以最窄欄位C＋3欄進行競逐，以今季所舉行之C+3欄賽事，合共舉行過43場，跑道收窄始終對於跑法主動馬匹較上風，起碼免受居於馬群出現擠碰意外，而檔位亦成為重要爭勝條件。

賽果結合排檔形勢，單就43場C＋3欄賽事，12檔繼續成為盲門，10檔、11檔亦各只取得1W，相比之下，內檔繼續主導賽果，1-5檔共佔28W，1檔取得7W，卻非黃金檔位，5檔威力更大共摘下8W，甚至4檔亦得6W，威力方面也是不遑多讓，今晚度馬，不妨縮窄範圍，先向5檔之內馬匹埋手，隨時帶來無限驚喜。