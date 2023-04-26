馬昆周五賽後動身來港 大賽日有信心譽滿香江

馬昆呢個星期日又會重臨香港，出席冠軍賽馬日盛事，而佢同麥道朗就最吃香，唔單只3場國際G1都有份，其餘場合仲有4場有坐騎，包括來自姚廐「一先生」、「堅又威」，同埋伍廐「俠客行」、「興高采烈」一對。

今次響國際G1為英國出戰嘅2駒，分別係波士郗國思名下「譽滿杜拜」出戰女皇盃，而另一場主席短途獎，佢就會為前利物浦球星奧雲名下「赤焰駒」效力。

對於2匹馬嘅爭勝機會，馬昆相當有信心，尤其係響澳洲一級賽兩連勝嘅「譽滿杜拜」，馬昆認為比起當年來港跑香港盃得第四嘅表現，如今馬匹更加成熟進步，尤其係近期性能改變，一改過往居後跟跑，留至直路展開衝刺嘅被動跑法，響澳洲步速偏快賽事，如今「譽滿杜拜」可以跟前緊守好位，至直路伺機突圍而出，威力倍增。

由於今場女皇盃出馬少，馬昆估計「譽滿杜拜」可以穩守主馬群之列，毋須留得太後，而他亦期望若然有雨影響場地，將會大大增加馬匹爭勝機會。

至於「赤焰駒」，剛戰雖然在阿喬斯短途錦標落敗而回，但馬昆相信此駒跑轉彎賽事，能力遠勝跑直路賽，一如前仗於卡塔爾由莫艾誠贏馬表現，馬昆認為即使今場要面對主隊不少短途精英，仍不能抹煞「赤焰駒」今戰出冷機會。

馬昆由於一連幾日於英國本土俱要上陣，而他表示將於周五沙丘園賽事上陣後，當晚就會搭機啟程來港，迎接周日大賽來臨。