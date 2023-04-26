潘頓有意帶領金鑽貴人闖珠峰

「金鑽貴人」出戰完周日主席短途獎之後，跟住就會衝出香港，6月出戰日本競行嘅安田紀念賽，不過佢嘅遠征計劃並非止於此，據潘頓透露，有意游說馬主，帶領呢匹香港短途精英再攻澳洲，出戰今年10月14日響蘭域馬場舉行嘅珠穆朗瑪峰錦標。

對於「金鑽貴人」能否躋身澳洲短途賽事嘅精英級數，其實潘頓都心裏有數，因為響月初返澳洲客串，佢就曾夥拍2022年珠穆朗瑪峰錦標盟主「勁力猛擊」，出戰史密夫錦標，雖然以半身位不敵「勝願」，但潘頓解釋馬匹本身並非太喜歡當日嘅大爛地，對於馬匹嘅實力一啲都唔懷疑，事關兩星期後由韋紀力接手，隨即響另一項G1全齡錦標順利補中。

潘頓對於部署「金鑽貴人」出戰呢場全球最高獎金嘅草地短途賽事，可謂躊躇滿志，雖然賽期響10月，但潘頓認為馬匹適應能力極強，即使季初未熱身亦能一出即勝，所以初步計劃，在出戰完安田紀念賽後，就會提早歇暑，養精蓄銳留待10月直闖珠峰。

對於「金鑽貴人」周日之後，相隔5星期將會初次增程角逐一哩安田紀念賽，潘頓並沒有太多顧累，而他亦認同，最重要周日成為今季香港速度系列三關總冠軍。之前已經分別勝出百週年紀念短途盃、以及女皇銀禧紀念盃，若然贏埋主席短途獎過三關，就可贏取500萬港元特別獎金。