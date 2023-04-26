國際賽學到嘢 凌靄琛識揀邊匹馬挑戰香港列強

以悉尼為基地的練馬師凌靄琛，去年首次派馬來港參賽，即憑「指數定律」取得佳績，她今年重臨香江，派出「仙幻之王」角逐冠軍一哩賽。

「指數定律」去年12月以55倍獨贏賠率，於香港一哩錦標取得季軍，她今仗派出的「仙幻之王」與「指數定律」有不少相似之處，這兩匹閹馬均在愛爾蘭出生，在歐洲展開競賽生涯，其後被轉售，繼而加入凌靄琛的和域園馬房。

「仙幻之王」曾在英國勝出三級賽及表列賽，並於2021年在法國出爭G1伊斯巴翰錦標，結果跑入位置，此駒於2022年10月首次在澳洲上陣，即在滿利谷攻下二級賽水晶一哩賽。

在英國出生的凌靄琛今季第3季從練，她認為去年派馬角逐香港國際賽事的最大得着，或許是令她學會如何選取適合的賽駒出征，而她迄今已勝出8項一級賽。

凌靄琛說︰「儘管『指數定律』的賽績似乎較佳，但『仙幻之王』僅與唐加士打一哩賽冠軍擦身而過，也曾在澳洲勝出二級賽。我認為兩駒性能相近，希望我們能再創佳績，如果可以取得較去年12月更好的成績，那就最好不過。」

凌靄琛邀請了在澳洲出生，並為新市場Blandford Bloodstock效力的販馬代理，從英國搜羅適合在澳洲上陣的曾出賽及稍年長馬匹，這個營運模式至今最成功的例子是「品德高尚」，至今已4勝一級賽，並攻下全明星一哩賽。凌靄琛說：「我們購入『仙幻之王』的策略一如『品德高尚』及『頂級』，即買入年紀稍長的5歲馬。若購入3歲馬的話，有甚多未知之數。我們稍微改變了買馬策略，專挑體格良好的5歲馬，牠們雖然有點像舊車一樣而價值稍遜，不過『仙幻之王』由我訓練後，贏得的獎金已超過牠的身價。」