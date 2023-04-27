【賽後報告】喜駿之星心律不正 飛行棋又喘鳴

是晚賽後報告撮要：

第1場：巫顯東（「謎語」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近1200米處時，他容許坐騎在尚未帶離「精算其然」下向內斜跑，導致該駒須勒避「謎語」的後蹄及失去應有的跑線。小組判罰巫顯東由4月30日星期日開始停賽，直至5月8日星期一才可再次出賽（3個香港賽馬日）。

第2場：蘇兆輝（「必先生」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於轉直路彎時，他在尚未帶離「紅衣火旺」下將坐騎向外移出，導致「必先生」與「紅衣火旺」互相大力觸碰，「紅衣火旺」因而失去應有的跑線。在此情況下，小組判罰蘇兆輝由5月17日星期三開始停賽，直至5月25日星期四才可再次出賽（3個香港賽馬日）。此外，蘇兆輝被罰款12萬元。賽後，陳嘉熙（「戰鬥英雄」）報告，他的馬鞍於起步後不久向右滑移，令他陷入不利處境。

第3場：「喜駿之星」心律不正常。

第5場：「天分高」在跑馬地馬房內將後腳踢高，左後蹄球節擦傷。「天分高」其後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。「飛行棋」氣管內有很多痰，同時發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第7場：「美麗邂逅」氣管內有很多痰。「銀進」患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第8場：巫顯東（「維港奔流」）表示，坐騎儘管於早段及中段受催策，但毫無反應，未能展步，表現令人失望。

第9場：周俊樂（「星耀王者」）被裁定一項不適當策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於900米處至600米處之間，他不適當地向「嫡愛心」不必要地施壓，導致「嫡愛心」靠近「心之行」的後蹄，並且最終於接近600米處時須勒避「心之行」的後蹄。小組判罰周俊樂由5月3日星期三開始停賽，直至5月22日星期一才可再次出賽（6個香港賽馬日）。