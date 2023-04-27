夏定安搵方世民握手 唔知傾啲乜呢？

還有3天就是冠軍賽馬日，今屆賽事合共有8匹訪港賽駒角逐，呢批海外參戰馬連日來正積極備戰這項大賽，今早(27日)晨操共有6駒參與操練，兩匹日本代表「先見」及「吉典娜」則留在檢疫馬房稍作休息。

一同在草地快跳的訪港賽駒包括兩匹日本賽駒「野田小子」及「愛勁利」、英國代表「譽滿杜拜」、新西蘭賽駒「驍勇劍神」。至於在大圈出試的則有英國代表「赤焰駒」以及澳洲賽駒「仙幻之王」。

晨操比較特別的一幕，是「驍勇劍神」練馬師方世民在場督操，練者在馬匹完成操練後接受馬會訪問，其後和賽馬事務執行總監夏定安握手，「驍勇劍神」將會夥拍新西蘭騎師麥道朗，出戰途程1600的G1冠軍一哩賽。值得一提，方世民只得40歲，自2012/2013年度馬季起與白嘉合夥練馬，兩人攜手創下不少佳績，在澳紐兩國合共贏得24場G1，更先後4度榮膺新西蘭冠軍練馬師，方世民於2022年4月白嘉榮休後，開始自立門戶。既然背景唔錯，唔知夏定安今朝落咗晨操同方世民握手傾吓，會講啲乜呢？

另外，有導賞團在沙田馬場公眾席觀看訪港賽駒操練，部分人舉起手機拍攝過程