莫雷拉對上一匹香港頭馬係…？

有時啲嘢真係估唔到，備受傷患困擾嘅莫雷拉，去年尾嘅香港國際賽日同香港馬迷告別，兼且話將會展開佢退休前嘅策騎之旅。不過，自從返回巴西策騎後，雷神似乎愈騎愈有，成績固然唔差，早排佢去咗杜拜同埋澳洲客串，表現理想，最近佢仲話好想再次返回澳洲策騎，兼唔排除喺當地發展，萬一潘頓下星期公布佢會返回祖家策騎，呢對歡喜冤家喺澳洲再鬥過嘅話，都咪話唔搞笑。

無論點都好，莫雷拉周日又可以同潘頓大鬥法，事關佢會返回參與冠軍賽馬日，夥拍「仙幻之王」角逐冠軍一哩賽，亦會為羅富全馬房嘅「八仟師」效力跑主席短途獎，可惜日本代表「滂薄無比」一早退出，唔係佢可以玩晒3場G1。

不過，唔知大家又記唔記得，莫雷拉對上一次係香港贏馬，係幾時同埋邊一匹呢？原來雷神喺香港嘅最後1W，已經係上季嘅谷草煞科戰，即係去年7月13號策騎方嘉柏嘅「鈁糖武士」，換言之佢今季未試過喺香港贏馬，去年國際賽日都係食白果。

另外，莫雷拉在港最近10W之中，方嘉柏同羅富全各佔3W，因此今次雷神重臨香江，呢兩位倉主亦係佢最大支持者，各自提供兩匹坐騎，睇吓能否合作贏馬。