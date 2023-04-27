告東尼：1檔8檔都無所謂 加州星球講明要放

告東尼認為「加州星球」今仗排內檔或外檔都無所謂，反正都係要靠放食胡。

冠軍一哩賽嘅嘅排位抽籤結果，擂台躉「金鎗六十」排7檔，而佢嘅蹄下敗將「加州星球」，可謂冤家路窄，抽正喺佢隔離，9匹馬之中排第8檔，而廐侶「美麗同享」就第一匹進行配對，反而抽到個不俗嘅2檔。

無疑「金鎗六十」今場力爭冠軍一哩賽3連勝係焦點所在，但告東尼嘅好勝心態，佢當然希望「加州星球」可以再一次做攔路虎，名正言順再次擊敗強敵，而上次贏主席錦標，告東尼賽後就話潘頓無跟佢嘅放頭策騎指示，即使靠馬匹嘅實力取勝，但告東尼講明有啲不滿。

今場冠軍一哩賽，告東尼就事先張揚講明一定放頭，而今朝抽到8檔，告東尼就話1檔同8檔喺呢場馬少場合，對於「加州星球」都無乜所謂，即使今次有隻擅放嘅「健康愉快」排1檔，但告東尼認為後駒速度難以同「加州星球」相比，總之今場放頭的話，告東尼相信可以展現更大威力。

至於廐侶「美麗同享」，正因為上場「加州星球」無放頭，受制於偏慢步速下，後上不及連贏配腳不保，告東尼認為今仗既然「加州星球」擺明要放，受惠於有利步速形勢，「美麗同享」應該會有更接近走勢。

不過，告東尼坦言「美麗同享」出賽至今，仍未能在一級賽中有任何頭馬見面，以目前能力，佢認為此駒級數只值G2水平，所以今場冠軍一哩賽，「加州星球」視為馬房主力，都可以講毫無懸念。