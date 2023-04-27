主席短途獎神仙好眼光 夏威夷迎接終極之戰

蔡約翰近年大賽籌碼唔多，而喺今屆冠軍賽馬日，其中主席短途獎雙龍出海，即使有「金鑽貴人」同「福逸」兩匹明星馬在陣，亦唔可以低估佢嘅捧盃機會，尤其係喺杜拜返嚟，今仗復出由麥道朗接手嘅「好眼光」，蔡神仙認為馬匹如今性能轉變下，今場大有機會再次變身。

「好眼光」今次賽事抽1檔，蔡約翰就話對「好眼光」有利無害，不過就千祈唔好以為會一如靠往佔欄搶守前列，而神仙指出近仗表現，馬匹似乎喺性能方面有所調整，即使前仗由波健士快放入圍，但神仙相信如今馬匹稍留衝刺，肯定會有更大威力。

經過上場遠征杜拜阿喬斯短途錦標之後，神仙就話莫雅對於「好眼光」嘅發揮上，畀咗好多意見，其實上場杜拜跑直路賽，莫雅都係希望前段稍留，不過由於馬匹拉散望空下留得較吃力，跑獲第4其實表現已不錯。

「好眼光」今次返回沙田出戰轉彎1200米欣逢有利檔位，蔡約翰好有信心，麥道朗今戰在留放面會更加理想，能否擊敗強手贏馬，神仙亦指出期望有多少運氣幫助。

此外，蔡神仙今次出戰冠軍一哩賽嘅「夏威夷」，將會係呢匹8歲老馬嘅終極一戰，跑埋呢場就會榮休，畢竟本身表現亦已走下坡，神仙認為今仗要擊敗「金鎗六十」當然有難度，但亦期望此駒全力以赴，務求在退役前最後一戰，爭取上名機會。