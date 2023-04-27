【分分制勝】相隔16個月重臨 能量「滿」瀉！

周日第8場一級賽2000米，女皇盃，上屆盟主兼香港盃冠軍「浪漫勇士」擺下擂台，相信亦是港隊唯一希望。近兩仗配田泰安，均敗於兩屆馬王「金鎗六十」蹄下，鞍上人的發揮備受詬病，但嚴格而言，馬兒狀態當不及奪香港盃時般勇銳，而現時情況亦差不多，幸好今仗由合作兩次全勝的麥道朗策騎，保持衞冕機會。

日本代表「先見」、「野田小子」分別由潘頓及何澤堯客串，「吉典娜」則重配杜滿樂。「先見」幾乎次次成為大熱門，星味十足，但根據2000米締速卻非一線水平，有賴潘頓發揮出超水準，才有機會爭標。「野田小子」剛戰G1大阪盃後勁凌厲，由何澤堯策騎深慶得人，可是本身對上1W已數到2020年12月26日，易位難贏。「吉典娜」去年尾勝出G1女皇伊利沙伯二世盃，受惠於變化場地脫穎而出，若周日有雨，加上雌馬身份受讓4磅，夠資格入圍。

重心對象留意英國代表「譽滿杜拜」，最近運往澳洲作戰，先後勇奪2000米一級賽蘭威錦標及女皇伊利沙伯二世錦標，而且贏來大把在手，5歲馬正在不斷增值。2021年12月國際賽，「譽滿杜拜」曾出戰2000米香港盃，結果追回第4名，只落後「唯獨愛你」個多馬位，未盡成熟也接近，證明在沙田角逐絕對合適。如今相隔16個月重臨，整體能力顯著提升，國際評分亦夠高，平磅對戰，隨時鍊低「浪漫勇士」。

■明治朗