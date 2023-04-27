冠軍賽馬日3場G1 下季獎金增加至7200萬

富衛保險冠軍賽馬日是香港馬壇的其中一項最重大盛事，馬會今天宣佈來季此賽日3項一級賽的總獎金均會上調至少百分之十，合共增加700萬港元。

一級賽富衛保險女皇盃(2000米)的總獎金將增加300萬港元至2800萬港元，增幅達12%，而一級賽主席短途獎(1200米)及一級賽富衛保險冠軍一哩賽(1600米)的總獎金均會增加200萬港元至2200萬港元，增幅同為10%。富衛保險女皇盃總獎金增加至2800萬港元後，該賽將成為全球獎金第二高的草地2000米賽事，僅次於浪琴香港盃。主席短途獎則會成為全球獎金第三高的草地1200米賽事。

馬會行政總裁應家柏表示：「我們已穩居世界馬壇翹楚之列，但我們深明要保持這個地位，需要持續作出新投資，尤其是目前來自全球各地的競爭越趨激烈。我們決心致力令香港的國際賽日繼續成為全球各地馬主、練馬師及騎師的首選。」

「富衛保險冠軍賽馬日為我們提供絕佳機會，向世界展示香港賽馬，同時讓世界各地的頂尖良駒、練馬師及騎師聚首香港，與本地馬壇精英進行最高水平的競逐，爭奪極為豐厚的獎金，而我們是次進一步投資在獎金方面，是讓這一切實現的重要元素。」