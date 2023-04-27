【賽馬以外】撞一撞唔見12萬 蘇兆輝可以點？

如果讀者平時有睇開賽後報告，就會發現尋晚谷戰賽事，遲遲都見唔到馬會網頁上載嘅有關資料，最後先知尋晚谷草用最窄嘅C+3跑道，果然多意外，結果3位騎師罰停賽，蘇兆輝、巫顯東停3日，周俊樂就因為不適當策騎重罰停賽6日，睇嚟Jerry即使無因為騎「綫路光明」畀競賽小組罰佢犯天條，最終都係逃唔過停賽多日嘅命運，依家唯有睇吓機票，度吓停賽呢段時間去邊度旅行啦。

至於今季來港長駐嘅蘇兆輝，究竟真係唔適應呢度賽事模式，抑或係畀競賽小組針對？筆者唔敢妄下判斷，但今季都未完，已經8次被罰不小心策騎，好明顯已經偏離正常情況，以神鞭輝嘅級數，查實季初畀人罰完幾次，應該會摸到小組嘅尺度，當然季中換咗另一位首席受薪董事，但以筆者觀感，執法標準係更加嚴，按理蘇兆輝應該要更小心，但都係畀人罰。同埋上次佢同小組提出上訴獲減刑，到今次佢係被裁定不小心策騎，就知呢位巴西好手其實係無認罪，換言之佢唔太同意小組判決。況且今次除咗停賽3日，仲要罰多12萬，如果季尾佢又瀨多次嘢，到時會畀人罰幾多錢呢？如果再咁落去，蘇兆輝仲會唔會申請下季牌照？

再睇吓尋晚蘇兆輝嘅犯規情況，轉彎個吓都睇到佢騎嘅「必先生」撞到出面隻「紅衣火旺」，但實際上轉彎攞位幾乎每場賽事都會發生，蘇兆輝嗰吓動作唔算太大，但「必先生」一擺就撞去「紅衣火旺」，加埋轉彎個吓唔知係咪有啲離心力啦，結果好明顯見到「紅衣火旺」被頂出去，但後駒其實迅速攞到平衡，證明受阻情況唔係太嚴重，呢啲情況係咪可以用嚴厲譴責代替罰停賽呢，筆者覺得可以斟酌。同埋仲有一樣嘢，唔知大家仲記唔記得文家良訓練嘅「英雄豪傑」，近5仗贏咗4次，輸嗰場正正係蘇兆輝執韁，其實嗰場呢隻馬畀「巴閉哥」封位，但如果蘇兆輝騎得狠少少，唔係唔可以撞出嚟，當然最終一定被罰停賽，但應該可以順利贏馬，最終佢一步都唔騎，就知佢係明白尺度係邊，唔係為咗贏就寧願犯規嘅騎師。

當然，筆者明白競賽小組喺執法尺度應該嚴定係鬆？有好多嘢要考慮。尤其最近澳洲出現唔少墮馬意外，騎師陣上安全的確要優先考慮，絕對唔鼓勵魯莽策騎，影響他人安全。但係睇番蘇兆輝呢幾次被人罰停賽，鞍上人本身係咪過勇？立心不良？抑制係保持應有競爭性下嘅策騎方式？筆者始終唔係專家，但係咪真係嚴咗啲，同埋係咪得佢一個犯呢種錯誤，真係要好好諗吓。

■山無陵