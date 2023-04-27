【唔遠征？】威哥：金鎗若棄爭遮打盃 周日將是今季終戰

屢創紀錄的「金鎗六十」將於週日（4月30日）富衛保險冠軍賽馬日在沙田出爭富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽），力圖創下此賽3連冠紀錄，為出色的競賽生涯再寫新章。

此賽一直以來尚未有賽駒能成功3奪冠軍，更遑論3連霸。「牛精福星」（2005及2006年）、「軍事攻略」（2011及2012年）及「美麗傳承」（2018及2019年）均曾爭取此賽3連勝，但皆未能成功。

現年7歲的「金鎗六十」是香港賽馬史上贏得最多頭馬（迄今28戰24勝）及獎金（1.3億港元）的賽駒。牠曾連勝16仗，包括在2020年4歲馬經典賽事系列3關賽事錄得全勝佳績，並獲譽為香港歷來最優秀的賽駒，可謂實至名歸。

這匹兩屆（2020/2021及2021/2022年度）香港馬王今早由何澤堯策騎， 為週日一戰進行最後一課草地快操，在一眾國際傳媒面前展現佳態。這匹呂健威麾下佳駟與廄侶「超好日子」拍跳，步伐強勁，締速1分26.5秒。

呂健威說︰「馬兒在出操後走過我面前，看來佳態洋溢。備戰工作一切順利，我對牠的進度十分滿意。馬兒為我們帶來不少歡樂，而每次牠跑完後，我們均會感到信心十足。當然牠也為我帶來了很多榮耀。」

何澤堯認同呂健威的看法，同樣對「金鎗六十」讚譽有加︰「馬兒仍是一匹頂級佳駟，狀態絲毫沒有下滑跡象。馬兒的心智已更臻成熟，加上體能仍佳，我認為牠今季正值巔峰。」

「金鎗六十」今季4戰3捷，唯一敗仗是於去年在浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）中負於「加州星球」蹄下。「金鎗六十」其後在一級賽中反勝「加州星球」。

何澤堯說︰「馬兒一切安好，目前正臻勇境，看來銳不可擋。牠出操時給我的感覺甚佳。」

「金鎗六十」前年僅以1馬頭位之先力壓當時的廄侶「幸福笑容」勝出冠軍一哩賽，去年則以兩個馬位之先輕鬆奪魁，成為歷來第5匹兩勝此賽的賽駒。另一匹曾兩奪此賽冠軍的佳駟是「步步穩」，牠先後於2007及2010年摘桂。

「金鎗六十」一直保持高水準演出，呂健威預期這匹香港馬壇之星來季8歲時仍能延續佳績。

呂健威說：「我並未感到有其他壓力，而賽前的壓力總是來自我對牠獲勝的期望。我現在心境平和，只希望日後牠的競賽生涯能夠圓滿落幕（退役）。我們每次都是在賽後才商議之後的計劃，而暫時較長遠的目標是安排牠於12月再戰香港一哩錦標。」

出自父系「金獎章」的「金鎗六十」於2020及2021年連勝兩屆浪琴香港一哩錦標，但今季負於「加州星球」蹄下，未能追平3勝該賽的紀錄。

「金鎗六十」季內已贏得董事盃（1600米一級賽）及花旗銀行香港金盃（2000米一級賽），倘若參戰下月舉行的渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽），將有望成為繼1994年的「翠河」後另一匹香港3冠王。

呂健威說：「我們正在考慮為牠報爭3冠大賽的尾關賽事，如果最後決定不參賽，週日一仗將會是牠今季最後一戰。」

三冠大賽第3關兼尾關賽事渣打冠軍暨遮打盃將於5月28日在沙田舉行。

「金鎗六十」週日角逐富衛保險冠軍一哩賽，將從第7檔出閘，而牠在廄內時依然精靈活潑。

呂健威說：「我每次去牠的馬格時只會站在外面，不會入內。我會帶一條紅蘿蔔給牠。牠很喜歡吃紅蘿蔔，往往一口就幾乎把整條吃完。」

「馬房上下把牠照顧得很好，每個人都認真盡責，這是團隊努力的成果。」

何澤堯繼策騎「川河尊駒」（2020年）及「金鎗六十」（2021年及2022年）攻下3屆富衛保險冠軍一哩賽後，今仗將力爭個人此賽4連捷。

「好爸爸」是歷來唯一曾3勝香港一哩錦標的賽駒（2007年至2009年），而冠軍一哩賽於2001年首次舉行，該屆賽事由「紅辣椒」奪冠。