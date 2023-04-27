主席獎求3連勝 高伯新：場地愈慢對福逸愈有利

現已4勝一級賽的「福逸」於富衛保險冠軍賽馬日將由巴度策騎，力爭主席短途獎（1200米一級賽）中取得此賽3連勝，而高伯新深信此駒仍然有力奪標。

高伯新在「福逸」抽得第2檔後說：「不論是甚麼班次的賽事，均甚少見到一匹賽駒能夠第3度上陣衛冕，而在一級賽更是少之又少。我們知道今仗對手實力強橫，不過我們定必寸土不讓，力爭衛冕。」

「『福逸』能夠連續3年出爭主席短途獎，爭取再次蟬聯冠軍，成績斐然，值得讚賞。牠很喜歡每年在這個時間出賽，往往表現勇銳，而且現時的場地略為偏軟慢，與兩個月前相似，很合我們心意。」

「福逸」前3仗均不敵「金鑽貴人」，今仗將再次迎戰此匹較牠年輕的勁敵，力圖與曾連續於1989年、1990年及1991年3勝主席短途獎的「及時而出」看齊。

高伯新承認「福逸」今仗要擊敗「金鑽貴人」並不容易。

高伯新說：「我看過『金鑽貴人』試閘及在港首戰的表現，令人印象深刻。香港能夠有一匹短途新星冒起接棒實屬好事。」

「金鑽貴人」今仗將會由潘頓主轡，在8駒中排在第6檔起步。潘頓屆時會留意這匹短途佳駟在閘內的表現，確保牠出閘順利。

潘頓說：「『金鑽貴人』不算頑皮，只是在閘內有時會有點不安定，不會安靜站立，時有小動作，四處張望，而不是望著前面準備出閘。牠對四周的事物非常好奇。」

「所以牠有時會起步較慢，因為牠仍未準備好出閘。身為騎師要擔心很多事情，例如坐騎是否以最佳狀態上陣、陣上能否順利取位，還有場地狀況及賽事形勢是否適合發揮。我希望馬兒屆時能應付裕如。」