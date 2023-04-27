羅富全談3場G1機會

「發財先鋒」週日將在沙田角逐富衛保險女皇盃（2000米一級賽），上季香港冠軍練馬師羅富全認為馬兒有望擊敗一眾強敵，勇奪殊榮。

在本地頂級賽駒中，「發財先鋒」的實力似乎略被低估，但其實此匹5歲佳駟在去年的寶馬香港打吡大賽（2000米）跑獲季軍，也曾在一級賽入位，而季內更已兩勝三級賽，週日很有機會登上冠軍寶座。

「發財先鋒」在抽籤儀式上抽得第5檔後，預料今仗在蘇兆輝胯下將如常領放，與多匹世界級佳駟一較高下。

羅富全回應「發財先鋒」會否在週日一戰領放時說：「機會很大。如果沒有馬想放頭，我們或會嘗試領放。希望牠會再有好表現。」

羅富全目前在2022/2023年度馬季香港練馬師榜上暫居次席，僅落後榜首的前波士蔡約翰5場頭馬。除了「發財先鋒」外，羅富全也會派出「八仟師」及「健康愉快」競逐週日另外兩項一級賽。

「八仟師」將角逐主席短途獎（1200米），在莫雷拉胯下自第7檔出閘 ；「健康愉快」則會夥拍蘇兆輝出爭富衛保險冠軍一哩賽（1600米），自第1檔起步。

羅富全表示，他邀得莫雷拉為「八仟師」主轡，角逐主席短途獎。

「八仟師」出道首5仗在莫雷拉胯下取得全勝，其後表現逐漸回落，令羅富全不斷想方設法令該駒重拾勇態。

羅富全說：「我邀請了莫雷拉再次替『八仟師』執韁，且看會否有較好的發揮。」

角逐富衛保險冠軍一哩賽的「健康愉快」同樣喜歡領放。

「健康愉快」本週剛由從化回港，羅富全指這匹6歲閹馬喜歡在充滿新鮮感下出賽。

羅富全說：「我希望牠週日上陣時有足夠的新鮮感。牠由從化回港後，通常表現會更佳。」