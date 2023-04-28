重獲福逸帥印 巴度：冇嘢係永恆……

法國好手巴度周日(30日)將會夥拍本年度打吡大賽得主「遨遊氣泡」，角逐冠軍一哩賽，呢匹4歲PPG將會在5檔起步。騎者今早(28日)出席記者會時表示，「遨遊氣泡」狀態良好，上周二(18日)早上勝出試閘，滿意其表現，他認為5檔形勢不差，比剛戰的14檔為好，此駒不論是放頭競跑，抑或是留前鬥後皆可，稍後時間會再和姚本輝商討部署。

巴度又形容和「遨遊氣泡」勝出打吡大賽的感覺夢幻，直言是達成夢想一樣，賽前沒有想過可以爆冷贏馬，因為該仗是牠首度增程挑戰2000米賽事，加上抽到14檔，令賽事變得不明朗，騎者認為當時跑了一半途程開始發力的決定正確，更是後上贏馬關鍵。對於首度奪得打吡大賽冠軍，巴度表示非常感恩，因為今季經歷低潮，先後受到傷患及停賽影響，頭馬數字較以往數季少，而打吡大賽正正是提升其士氣的回報。

巴度周日再次得到高伯新馬房「福逸」的帥權，呢匹短途好手將會出戰主席短途獎。去年12月上演的香港短途錦標及上月舉行的女皇銀禧紀念盃，巴度均無法為「福逸」效力，騎者則認為沒有事情都是永恆，他明白馬主及練馬師都希望以贏馬作為目標，今次再有機會策騎「福逸」，自然會好好把握難得的機會表現自己。被問及同場那駒最具威脅，巴度直指是文家良馬房「金鑽貴人」，因為呢匹4歲PPG今季表現出色，先後五度勝出分級賽，包括百週年紀念短途盃、女皇銀禧紀念盃、短途錦標等。

另外，巴度在第8場女皇盃，將為沈集成馬房「飛輪閃耀」操刀。