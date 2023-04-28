【蹄聲妙影】唔着鞋影相會靚啲？

隨著疫情遠離，所有嘢都復常，各地馬場亦回復熱鬧氣氛，早排睇越洋直播都見，澳洲、杜拜同日本啲馬場相當墟冚，周日輪到香港show time，預料冠軍賽馬日丁財兩旺，除咗有8匹外隊馬來港挑機，當然也不少得外國傳媒。講開又講，早前杜拜世界盃賽馬日，日本攝記Tomoya開跑前突然暈倒，需即場接受急救，好在抖番一陣冇事，原來係突發低糖，而佢回神後仲孭番相機開工，據知佢出名勤力，出事前一晚仲趕緊第二日高松宮紀念賽啲稿，真係搵命搏。

講番香港呢邊，每逢大賽日，攝記忙就梗，周日仲有教主同大家唱錢，實變沙甸魚。頭場開跑前兩個半鐘，攝記仲要set搖控相機，以拍攝看台為背景嘅馬匹衝線相，不過咪以為百分之百影到，事關現場隨時有其他儀器干擾，同埋事前準備要做到一絲不苟。

由於部搖控相機插支短腳架，向上微勃關係，機主對焦時都需要扒喺草地set，腰力少啲都唔掂，同埋賽前草地跑道灑完水，對鞋踩完草地一定濕，所以攝記們都知訂，會着定水鞋同帶定個垃圾膠袋，毯住個身去set。記得上一次set搖控相機係上月跑打吡，有位外國攝記湊熱鬧set埋一份，佢索性鞋都唔著，赤腳行草地，係型嘅，但要搵地方洗腳囉！

初步提供：

第3場9「爵登」

第6場13「馬主雄風」

■東星