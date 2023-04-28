前球星奧雲與港馬的淵源

前足球明星奧雲有哪些事情最感動難忘？這位昔日的前鋒在球賽中往往能沉着應戰，現在卻有別的事情更能牽動他的心弦。他說︰「當我每天早上駛進莊園大屋馬房時，我都會感到格外振奮。我知道自己未必中肯，畢竟這是我的心血結晶，但我真的從未見過一個設備如此精良的馬房，而且既有家庭氛圍，又有足夠空間接待朋友和客戶。」

奧雲名下的Etienne Lady於2000年在新市場報捷，是他歷來贏得的首場頭馬，當時他只有20歲。當他簽約租下柴郡佔地170英畝的農場時，他只是23、24歲。如今這個農場已變身成為設備先進的莊園，更已孕育出不少佳駟，包括將代表英國出爭主席短途獎的「赤焰駒」。

奧雲說︰「回想起來，早於Etienne Lady在新市場獲勝時，我就知道自己會更加積極投入賽馬運動。莊園大屋最初只有1駒進駐，不久即有不少賽駒陸續加入，逐漸發展成現在的規模，這已成為我引以自豪的終身事業。」

擅長南征北討的長途馬「啡豹」，至今仍是與奧雲關係最緊密的一駒，牠勝出的多場大賽頭馬叫人難忘，包括2014年愛爾蘭聖烈治大賽及2015年杜拜金盃。「將來應該很難遇到像『啡豹』那麼觸動我心的賽駒，不過賽馬總能激勵人們向前看，現在『赤焰駒』已證明同樣實力超卓。」

「赤焰駒」是去年歐洲最出色的3歲短途馬之一，代表作是在一級賽英聯邦盃跑獲亞軍，今年踏入4歲後已先後遠征卡塔爾及杜拜。

「赤焰駒」上仗角逐阿喬斯短途錦標自12檔起步，但與香港代表「好眼光」一同在外疊遇上不利形勢。「馬兒在美丹抽得12檔時，我們原本以為爭勝機會不俗，因為在杜拜的直路賽中走外疊通常較有利，但結果事與願違。『好眼光』是陣上唯一從外檔出閘而能交出表現的馬匹。」

奧雲認為馬匹易廄有如足球員轉會般重要，而他對曾在港服役的「仁者荃心」印象特別深刻，該駒來港前於2016年在莊園大屋馬房受訓期間取得3捷，轉投文家良馬房後在港再添5場勝仗，贏得近1,300萬港元獎金。奧雲說：「『仁者荃心』起初由我和父母及兩位朋友一起擁有，牠有3場頭馬贏得相當出色，包括在約克由戴圖理策騎勝出薔薇錦標。牠其後賣得一個好價錢，我希望我們的馬匹在出售之後能夠繼續發光發亮。」

奧雲續說：「作為馬主的難處之一，就是賽果不由我們控制，如果沒有正確的心態，往往教人感到挫敗氣餒。今仗派出『赤焰駒』角逐具多重意義，除了我是馬主之外，馬兒同時也是莊園大屋馬房其中一匹主力賽駒。我們知道『赤焰駒』須再有進步才能問鼎一級賽，但牠仍很年輕，我們對牠的前景充滿期待。」