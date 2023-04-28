【分分制勝】雷神重拾巔峰 奪「冠」良機

4屆香港冠軍騎師莫雷拉，最近於澳洲短暫客串，頻頻數胡，重拾巔峰水平，適逢周日來港跑大賽，當然要吼住。原本雷神在3項一級賽俱有坐騎參戰，可惜日本代表「滂薄無比」因健康欠佳，未有赴港角逐女皇盃。至於第7場冠軍一哩賽，雷神將夥拍「仙幻之王」上陣，這匹歐洲馬運往澳洲服役，表現取得突破，甫抵埗立即攻下G2水晶一哩賽，最近更於G1唐加士打一哩賽奪亞，頭馬「樂觀派」只贏在潘頓的精湛發揮，「仙幻之王」踏入6歲仍有多少進步空間。當然今仗面對「金鎗六十」及「加州星球」兩大強手，要闖關並不容易，但假如場地夠淋，絕對有機會躋身三甲。

另外，第5場主席短途獎，莫雷拉再次為「八仟師」效力，人馬過往合作5捷，非常夾檔，馬匹最近闖入第3名，表現回勇，若由牠主宰步速，可爭3至5名獎金。

本地賽事方面，莫雷拉獲得「包裝旋風」、「川河冠駒」、「美麗滿滿」及「天外飛天」客串機會，計牌面以柏廐兩駒較突出，可予重視。

第4場四班1400米，「川河冠駒」上場初降四班跑谷草一哩，入彎前外疊踩油發力，一度以為穩入三甲，但內側對手慳盡腳程，最後只是曇花一現，落後頭馬「十八掌」兩乘多跑第7名。或針對力短問題，今仗改爭田草1400米，更交由莫雷拉執韁，上季騎者曾策入Q，該役評66分，如今低見59分，優勢明顯。同場大部分對手跟牠一樣，屬未勝馬身份，賽事水準高極有限，正好是「川河冠駒」爭取出頭的良機。

■明治朗