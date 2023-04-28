美麗系周日靚爆鏡 打吡季軍壓軸登場！

在打吡大賽被捧至2.3倍大熱的「永遠美麗」，最終只跑獲季軍，回氣後趁今次冠軍賽馬日重上征途，4歲馬重返贏過的1400米，與成熟馬鬥撼仍佔上風。同日多匹「美麗」系馬爭功，「美麗」家族有望在外賓面前頻頻贏馬出風頭。

第10場二班1400米，「永遠美麗」賽前繼續由潘頓試泥閘得第3名，全程反應出色，重返勝途有望展現強勁威力。上周日潘頓策騎「日日美麗」只獲亞軍，相信更想在今次大賽日與馬主攜手再入凱旋門，鬥志可信賴。

另一匹要高度重視，必屬東廐「美麗同享」。上仗布文未能造磅下改由蔡明紹操刀，跑獲季軍不俗。惟賽後告東尼卻指出「加州星球」未有搶放，否則「美麗同享」應可跑獲亞軍，可見練者對「美麗同享」極為肉緊。今次「美麗同享」回配布文爭冠軍一哩錦標，要高度提防。

羅富全更一口氣派3匹「美麗」系馬上陣，「美麗緣份」3試大閘俱由潘頓效力，全部一放到底輕勝，初出即叫胡。「特別美麗」用王牌上陣，質新馬跑過3仗熱身足，賽前試泥閘磨利夠積極。「美麗滿滿」今季初在田草1400米後上第5名不差，之後贏過谷草1650米，今次返田草改跑1600米，隨時更合發揮，要吼。