夏威夷告別戰 蔡約翰：希望牠享受退休生活

「夏威夷」周日出戰冠軍一哩賽力圖再創佳績，為優秀競賽生涯譜上完美句號。「夏威夷」迄今3勝一級賽，很可能以周日一仗作告別戰。蔡約翰說︰「我幾可肯定今仗會是『夏威夷』的最後一戰，賽後安排馬兒退役，希望牠一切順利，讓牠能好好享受退休生活。」

「夏威夷」服役至今取得8捷，累積獎金達4,706萬港元，更曾兩度擊敗前馬王「美麗傳承」，戰績出色。蔡約翰說︰「馬兒一向演出優異，曾3度摘下一級賽，也曾在打吡跑獲亞軍。」

蔡約翰續說：「牠今仗將竭盡全力，陣上應該會居第4或第5位走第二疊。牠的加速力或不及部分實力較強的對手，但希望牠陣上一切順利。」

蔡約翰還派遣「好眼光」及「速遞奇兵」出戰主席短途獎，他說：「『好眼光』前速頗快，出閘後會隨即上前。『八仟師』大概會與牠並跑，或者居於牠的前方。周日3項大賽的參賽馬不多，講求策略，但出馬較少的賽事，檔位的重要性不及14駒同場的賽事。『好眼光』表現非常穩定，我希望牠很快便會有回報。」

提到「速遞奇兵」，蔡約翰說：「牠季內一直表現不俗，只是陣上欠運，我希望牠今仗能夠取得獎金。『速遞奇兵』前速甚快，只是升班後表現未見突出。馬兒出道頭5仗贏得太輕鬆，沒有真正學習如何競賽，當面對實力不相伯仲的對手時，就需要建立自己的跑法，這不是牠與生俱來的天賦，馬兒需要學會在陣上正確運用體能。」