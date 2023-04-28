麥道朗又嚟香港撳ATM喇！

6屆悉尼冠軍騎師麥道朗，周日第7次在港上陣，成為今季來港出席大賽日最多的海外騎師，而在周日冠軍賽馬日，3場一級賽俱有參賽機會，當中焦點為「浪漫勇士」重掌帥印，覬覦女皇盃備受矚目，再加上其他支持，以全日7匹坐騎牌面，大有機會連場報捷。

翻查麥道朗今季曾試過於香港國際賽中，一如今次冠軍賽馬日，曾經同日出戰3項一級賽，結果「浪漫勇士」捧走香港盃、「指數定律」在香港一哩錦標得季軍，另外策騎「齊叫好」於香港短途錦標跑第5，全數G1坐騎俱有獎金進帳，今戰強勢重來，再遇相似形勢出戰3場G1，自然期望交出更佳成績。

沈集成馬房「浪漫勇士」自田泰安病愈重新接手後，連續兩仗過於心急發力，一再失諸交臂，如今回配麥道朗，沈集成更將同主未贏過之「浪漫風采」，安排兩駒一併由其出戰，交代心態明顯，再者「浪漫勇士」季初兩度配麥道朗全勝，頂級佳駟配大賽騎師，威力無窮！

好眼光一路奇兵

麥道朗在冠軍一哩賽夥拍新西蘭代表「驍勇劍神」，要向「金鎗六十」挑機無疑存在難度，但以三甲為目標；而另一場與蔡約翰於短途G1首度合作的「好眼光」，蔡約翰透露此駒踏入成熟期性能有變，如今稍留衝刺威力更大，自杜拜返港後首仗復出，以逸待勞下不失為奇兵一路。至於其地坐騎方面，麥道朗今季亦曾為黎昭昇贏過一出即勝的「四喜鳥」，今次接手只熱過身一場之「滿多福」，存在變身的可能；尚有來自澳洲幫支持，賀賢旗下「好拍檔」，以及希斯旗下「佳運財」，論近績機會均樂觀。