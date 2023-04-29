最後1日備戰G1 凌靄琛郗國思現身晨課！

唔經唔覺冠軍賽馬日就會喺聽日(30日)舉行，大部分有份參戰3場G1嘅參戰馬已經做晒備戰工夫，是日晨課都係以慢工夫為主。而今日晨課，8匹訪港馬匹之中亦只有4駒亮相大圈，包括參戰女皇盃的「譽滿杜拜」、「先見」，以及兩匹有份出戰冠軍一哩賽的「驍勇劍神」、「仙幻之王」。

「驍勇劍神」練馬師方世民日前已現身沙田馬場督操，至於澳洲代表「仙幻之王」練馬師凌靄琛今日(29日)是首日在晨課現身，一直睇實「仙幻之王」快踱兩圈，馬兒踱完之後，凌靄琛更親自接馬，亦問及騎馬人賽駒狀態，兩位都對馬兒狀態感到滿意。而「仙幻之王」一班馬主代表亦已來港，在晨課睇實愛駒操練，非常有心。凌靄琛於今季香港國際賽日曾派「指數定律」(Law of Indices)出戰香港一哩錦標，結果只敗於「加州星球」以及「金鎗六十」蹄下得季軍，表現當然不錯，且看今次有莫雷拉壓陣的「仙幻之王」能否成功突襲「金鎗六十」。

至於「譽滿杜拜」的練馬師郗國思今日亦現身晨課，全程跟住「譽滿杜拜」，此駒2021年前曾以3歲之齡來港出戰香港盃，當時跑入一席第4名，現時已5歲的「譽滿杜拜」，最近兩場南下澳洲先後攻下蘭威錦標以及女皇伊利沙伯錦標，而「譽滿杜拜」的策騎員Issy Paul也指馬兒狀態大勇，期望在女皇盃一戰可交出如同澳洲一仗的水準。